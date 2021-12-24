Гололедица, метели и штормовой ветер: украинцев предупредили об опасной погоде

Из-за непогоды в Украине 24 декабря объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине в пятницу, 24 декабря, будет ветреной, со снегом и гололедицей.
Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, в пятницу по Украине пройдут порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах еще более мощные — 20-25 м/с. Также украинцам следует быть осторожными, поскольку на дорогах будет гололедица. Кроме того, в Карпатах ожидается сильный снег, а также метели.
"По данным Укргидрометцентра, 24 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололедица; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели ( I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Также непогода затронет и столицу и Киевскую область. Людей предупредили об гололедице на дорогах, порывах ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как сообщалось, до 24 декабря в Украине будут трещать морозы, а в выходные, 25-26 декабря, придет потепление с обильными осадками.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
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