Гололедица на дорогах: в 20 областях Украины объявлен желтый уровень опасности

Гололедица на дорогах: в 20 областях Украины объявлен желтый уровень опасности

Ненастье не помешает движению транспорта только в трех областях на юге страны.

В пятницу, 4 февраля, в 20 областях Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

По данным Sinoptik.ua, гололедица ожидается практически на всей территории Украины.

Повезет только жителям Одесской, Николаевской и Херсонской областей, где уже несколько дней нет осадков.

Жителям других регионов в пятницу рекомендуют пользоваться личным автотранспортом только в случае необходимости. Поскольку гололедица увеличивает тормозной путь, водителям за рулем следует быть особенно внимательными.

Пешеходам следует помнить, что на скользких тротуарах руки не стоит держать в карманах, а передвигаться лучше мелкими шагами.

Напомним, ранее Одессу засыпало снегом, который падал непрерывно свыше суток. Спасателям несколько раз пришлось выезжать на помощь забуксовавшим на скользкой дороге водителям.

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