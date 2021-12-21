Гололедица, снежные лавины и повышение уровня рек: спасатели предупреждают о непогоде в Украине

Из-за гололедицы в Украине возможны проблемы с движением.
Погода в Украине в ближайшие сутки, 21 декабря, будет сложной — на дорогах страны гололедица, в горах значительная снеговинная опасность, а на некоторых реках ожидается повышение уровней воды.
Об этом информируют спасатели со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, 21 декабря на дорогах Украины гололедица. В Киеве и области также гололедица. В связи с непогодой объявлен I уровень опасности, "желтый".
Кроме того, украинцев предупредили, что сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Также в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области из-за снегопадов и метели удержится значительная снеговинная опасность (3 уровень).
А на реках бассейнов Сяну (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,6 м над уровнем на 08 час. 18 декабря. Впрочем, людей успокаивают, что это не будет иметь негативных последствий.
Напомним, в Киеве Вечером в понедельник, 20 декабря, начался сильный снегопад. Всего через 20 минут вся земля покрылась слоем снега.
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