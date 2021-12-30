"Голосов будет достаточно": Данилов прокомментировал возможность введения персональных санкций против Порошенко

СНБО пока не получал предложений о применении санкций к экспрезиденту, подозреваемому в государственной измене.

Для того чтобы ввести персональные санкции в отношении экс-президента Украины, действующего народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, СНБО должен получить соответствующее предложение от одной из пяти институций, имеющих на это право.

Об этом сообщил на брифинге 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Мы имеем дело с документами. Если в СНБО поступят документы от тех институтов, которые имеют право инициировать персональные санкции (а их пять), мы обязательно эти вопросы рассмотрим и вынесем их на заседание СНБО”, — заявил он.

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По его словам, для того чтобы принять соответствующее решение за него должны проголосовать 2/3 состава СНБО.

"Если такие документы появятся, то голосов будет более чем достаточно", — заверил Данилов.

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Напомним, пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Речь идет о покупке Украиной угля у ОРДЛО в первые годы войны при посредничестве Виктора Медведчука. Сейчас он находится за границей, но обещает вернуться в первой половине января.

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