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Голосовал за принятие в состав РФ сразу 4 областей: в Украине будут судить депутата госдумы РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Голосовал за принятие в состав РФ сразу 4 областей: в Украине будут судить депутата госдумы РФ

В Украине будут судить депутата РФ

Депутат РФ периодически посещал временно оккупированные территории Украины.

В Украине будут судить депутата РФ, принявшего участие в голосовании за принятие в состав РФ Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подозреваемому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110-2 УК Украины).

Отмечается, что депутат РФ периодически посещал временно оккупированные территории Украины, находившиеся под контролем вооруженных сил государства-агрессора и террористической организации ДНР.

В ходе расследования арестованы 11 квартир обвиняемого в Киеве, оформленных на его родственников.

Напомним, в Киеве народные избранники напали на прохожего, оказавшегося штурмовиком ВСУ. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе.

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Дата публикации
Просмотры
732
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