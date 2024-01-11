Голосование за скандальный проект о мобилизации: в Раде проходит хаос

Заседание парламента, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00.

Ни Комитет по обороне, который был запланирован на 10:00 на четверг, 11 января, ни Согласительный совет еще не начались.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"Комитет по вопросам обороны еще не начался. Был запланирован на 10:00. Потому что еще не было Согласительного совета. Который тоже не начался…. Повестки дня на сегодня тоже нет. Вот так и работаем", — написал от.

Тем временем депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что нардепов якобы не пускают на Согласительный совет, ссылаясь на "закрытое заседание".

Кроме того, он добавил, что фракция "Европейская Солидарность" обратилась к председателю Совета Руслану Стефанчуку с просьбой, чтобы пять членов фракции присутствовали на встрече руководителей парламента, фракций и комитетов, которая "сейчас проходит в закрытом формате".

ОБНОВЛЕНО

Впоследствии Железняк уточнил, что по состоянию на 10:38 согласительный совет формально завершился. Заседание парламента, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00.

"Сейчас типа закрыто совещание с фракциями у спикера. Затем в теории Комитет и затем в зал на 13:00", – добавил народный депутат.

Напомним, на четверг, 11 января, запланировано голосование в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации, который наделал шум в обществе из-за антиконституционных и антидемократических норм.

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