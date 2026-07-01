Голосовые сообщения, сигарета и выстрел в висок: новые подробности гибели командира 154-й бригады

Полковник Владимир Кононников

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Командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников, которого 28 июня нашли мертвым в Запорожской области, незадолго до гибели отправлял голосовые сообщения родным и коллегам.

Об этом сообщает издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на собственные источники в полиции.

По данным правоохранительных органов, перед смертью офицер также выкурил сигарету.

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Тело полковника обнаружили в лесополосе — рядом лежал его собственный пистолет.

Источники издания в полиции сообщили подробности осмотра места происшествия: входное отверстие от пули находилось на правом виске.

«Пистолет под рукой. Выстрел с близкого расстояния. На фото — кровь из левого уха, кто-то мог ошибочно подумать, что это и есть рана», — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Фотография погибшего имеется в распоряжении редакции, однако «Следствие.Инфо» отказалось от ее публикации по этическим соображениям.

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В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона изданию сообщили, что судебно-медицинская экспертиза еще продолжается.

«В ходе досудебного расследования планируется установить, в том числе, и локализацию телесных повреждений», — отметили в ведомстве.

Гибель полковника Кононникова — что известно

Напомним, ранее в полиции сообщили об открытии уголовного дела по факту гибели командира в результате огнестрельного ранения.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона отметили, что следствие рассматривает три версии: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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