"Голосуют" дома, посреди улицы и без паспортов: Гайдай рассказал о "референдуме" в Луганской области

На территории марионеточной ЛНР 23 сентября начался псевдореферендум о присоединении к РФ.

На территории оккупированной Луганской области оккупационные власти учтут и голоса реальных жителей, а также оказавшихся на фронте или в плену. Кроме того, работники "комиссий" пытаются всеми способами повысить явку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На фронте житель Алчевска, или уже в плену, погиб — каким-то образом проголосует. Возможно, и телепатически — голос учтут", — отметил Гайдай.

Сотрудники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Российской Федерации заставляют жителей голосовать прямо в их квартирах или домах. Чтобы повысить "явку" людей останавливают посреди улицы. Более того — "отдать свой голос" можно и без паспорта.

Кроме того, так называемый избранник обзванивают местных жителей и приглашают на "участки". Работникам предприятий в случае отказа угрожают увольнением.

"Находят даже выехавших на россию. "Приглашают" проголосовать и там", — заметил Гайдай.

Как сообщалось, предводители марионточных "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы". Назначили их 23-27 сентября. Во время утреннего обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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