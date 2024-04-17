"Голова в песок": Безуглая разнесла работу коллег по комитету и "наехала" на своего шефа

Нардепка беспокоится, что о комитете думают коллеги из других стран.

Народная депутатка Марьяна Безуглая сравнила заявления профильного комитета США и Украины о помощи Соединенных Штатов нашему государству.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

“Вспомните хотя бы одно заявление украинского Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке. Хоть одну. Внутри или наружу, о чем-либо и к любому, к другим комитетам, гражданам, семьям военных? Нет их. Немой Комитет», — написала нардепка.

“Так что о нас думают коллеги из других стран? О нашей зрелости и понимании, как использовать инструментарий предоставленного мандата? Кстати, за всю неделю пока ни одного (!) заседания. Успешно "вытолкнули" законопроект по мобилизации и работа всё? Не могу тащить своего "шефа" Завитневича, он меня забанил в ФБ. Клуб "Голова в песок"”, — добавила Безуглая.

Напомним, недавно народная депутатка Марьяна Безуглая выступила против повышения выплат находящимся на передовой военным.

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