Голова застряла в металлическом заборе: на Прикарпатье спасли маленькую девочку

Голова застряла в металлическом заборе: на Прикарпатье спасли маленькую девочку

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

23 августа на Прикарпатье в городе Косов спасатели освободили девочку, голова которой застряла в металлической ограде дома.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Чрезвычайники освободили девочку с помощью гидравлического инструмента и передали родителям. ГСЧС обращается к родителям с просьбой следить за своими детьми и объяснять им элементарные правила безопасного поведения.

Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопал собака, а в результате застрял.

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