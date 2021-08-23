Голова застряла в металлическом заборе: на Прикарпатье спасли маленькую девочку

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
23 августа на Прикарпатье в городе Косов спасатели освободили девочку, голова которой застряла в металлической ограде дома.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Чрезвычайники освободили девочку с помощью гидравлического инструмента и передали родителям. ГСЧС обращается к родителям с просьбой следить за своими детьми и объяснять им элементарные правила безопасного поведения.
Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопал собака, а в результате застрял.