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- Украина
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Головоломка 8+11 запутала Сеть: сможете ли вы найти правильный ответ
Попытайтесь решить головоломку, которая запутала немало людей.
В Сети набирает популярность математическая головоломка, заставляющая внимательно искать закономерность между несколькими примерами. На первый взгляд задача кажется элементарной, однако обычное добавление здесь работает только в первой строке.
Пользователям предлагают решить следующую последовательность:
1+4=5
2+5=12
3+6=21
8 + 11 =?
Очевидно, что во второй строке 2 + 5 не может быть равно 12 по правилам обычной арифметики. Так что главная задача — определить, какое правило связывает все примеры между собой.
Как решить головоломку
Секрет состоит в том, что результат каждой предыдущей строки используется при вычислении следующей.
Сначала имеем:
1+4=5.
Во втором примере к сумме чисел добавляем результат предыдущей строки:
2+5+5=12.
Далее применяем то же правило:
3+6+12=21.
Теперь можно перейти к последнему примеру:
8+11+21=40
Таким образом, по этой закономерности ответ — 40.
В то же время, подобные вирусные математические головоломки могут иметь несколько вариантов трактовки. К примеру, первые три равенства можно описать и другой формулой — a × b + a. По ней последний пример дал бы 96.
Как мы говорили, математическая головоломка предлагает найти число, которое продолжит ряд: 18, 23, 33, 48, 68, ?. Секрет заключается в разнице между соседними числами: 5, 10, 15, 20. Каждая последующая разница увеличивается на 5, поэтому дальше должно быть 25. Соответственно: 68 + 25 = 93. Следовательно, правильный ответ — 93.