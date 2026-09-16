Головоломка 8+11 запутала Сеть: сможете ли вы найти правильный ответ

Головоломка / © ТСН

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В Сети набирает популярность математическая головоломка, заставляющая внимательно искать закономерность между несколькими примерами. На первый взгляд задача кажется элементарной, однако обычное добавление здесь работает только в первой строке.

Пользователям предлагают решить следующую последовательность:

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1+4=5

2+5=12

3+6=21

8 + 11 =?

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Очевидно, что во второй строке 2 + 5 не может быть равно 12 по правилам обычной арифметики. Так что главная задача — определить, какое правило связывает все примеры между собой.

Как решить головоломку

Секрет состоит в том, что результат каждой предыдущей строки используется при вычислении следующей.

Сначала имеем:

1+4=5.

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Во втором примере к сумме чисел добавляем результат предыдущей строки:

2+5+5=12.

Далее применяем то же правило:

3+6+12=21.

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Теперь можно перейти к последнему примеру:

8+11+21=40

Таким образом, по этой закономерности ответ — 40.

В то же время, подобные вирусные математические головоломки могут иметь несколько вариантов трактовки. К примеру, первые три равенства можно описать и другой формулой — a × b + a. По ней последний пример дал бы 96.

Как мы говорили, математическая головоломка предлагает найти число, которое продолжит ряд: 18, 23, 33, 48, 68, ?. Секрет заключается в разнице между соседними числами: 5, 10, 15, 20. Каждая последующая разница увеличивается на 5, поэтому дальше должно быть 25. Соответственно: 68 + 25 = 93. Следовательно, правильный ответ — 93.

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