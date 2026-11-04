Голову пробила деталь от фуры: врачи спасли 7-летнего мальчика во Львове

Медики спасти 7-летнего мальчика

Реклама

Во Львове врачам удалось спасти 7-летнего мальчика, мозг которого пробил тормозной диск от грузовика. Металлическая конструкция оторвала часть черепа, повредила ткань и оболочку головного мозга. Ребенок почти месяц был в реанимации, перенес еще несколько операций.

Об этом сообщили в Детской больнице св. Николая Львова.

Реклама

27 августа 7-летний Дамир Михайльо со своим папой ехали домой микроавтобусом. Неожиданно от фуры, что ехала вререди, оторвался тяжелый металлический диск, пробил лобовое стекло буса и попал в голову ребенка.

Реклама

«Позвонил мужч, кричал не своим голосом, в трубке ничего не было слышно, только обрывистые слова: «Дамир», «ДТП». Как мне объяснили впоследствии, тормозная колодка попала в моего сына и счесала головку, а часть мозга была даже на панели. Затем перезвонил неизвестный мужчина и сказал, что признаков жизни нет», – с грустью вспоминает тот день Ольга, мама Дамира.

Несмотря на то, что мальчик не подавал признаков жизни, оперативно прибывшим на вызов медикам «скорой» удалось остановить массивное кровотечение и реанимировать ребенка по дороге в Больницу Святого Николая. Здесь радиологи сразу провели КТ, и нейрохирурги забрали мальчика в операционную.

«Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. Металлическая конструкция оторвала часть черепа, повредила ткань и оболочку головного мозга. Мы готовились к самому сложному, поскольку была угроза повреждения крупных сосудов, в частности, сагиттального синуса. Но ребенку повезло – разрыв прошел всего в миллиметре от него. Мы провели декомпрессионную трепанацию черепа из-за мощного отека мозга, выполнили пластику твердой мозговой оболочки и установили внешний дренаж для контроля оттока крови и ликвора», – рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением Тарас Никитин.

Операция продолжалась 8 часов. Дальше жизни мальчика боролись уже анестезиологи в реанимации. Дамир впал в кому, а его жизнь поддерживали аппараты ИВЛ. Через две недели маленького пациента удалось вывести из комы, а в целом он пробыл в отделении интенсивной терапии около месяца.

Реклама

Еще там, несмотря на крайне тяжелое состояние, специалисты приступили к ранней физической реабилитации. Впоследствии Дамира перевели в нейрохирургию, где через посттравматическую гидроцефалию дополнительно провели еще несколько операций и установили лечебную систему.

Мальчик находится в больнице 2 месяца и уже показывает первые успехи. Хотя Дамир все еще прикован к постели и пока не говорит, он находится в полном сознании, реагирует на голоса и узнает родных. С мальчиком без устали работают физические и языковые терапевты, а также консультируют пластические хирурги.

Водитель грузовика и его семья поддерживают семью Михайльо эмоционально и финансово. Дальше мальчика ждет длительная реабилитация и установка металлической пластины.

Напомним, во Львове врачи провели уникальную трансплантацию сердца, спасшую жизнь 12-летнего Назарчика. Донором стала 10-летняя девочка, погибшая в ДТП.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров