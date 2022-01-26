Голову зажало под аркой двери автомобиля: в Одесской области в ДТП погибла девушка

Нетрезвый водитель отправил на тот свет пассажирку.
На трассе "Вилково-Приморское" произошло дорожно-транспортное происшествие: машина слетела с дороги и опрокинулась. Погибла 27-летняя девушка.
Об этом сообщает местное издание bessarabiainform.com.
Трагедия произошла в 4 утра. Водитель Honda Accord – 40-летний житель Килии – сел за пьяным руль и не справился с управлением.
Мужчина смог выбраться из перевернутого автомобиля самостоятельно, почти не пострадал. А вот его пассажирка – жительница с. Камышевка – от полученных травм скончалась на месте. Ее голову зажало под аркой двери машины. Как выяснилось, она не была пристегнута поясом безопасности.
Напомним, в Измаильском районе на трассе обнаружили автомобиль, в котором находилась погибшая девушка.
Читайте также: