"Голые" фото и "российский след": МИД срочно отозвал почетного консула в Доминикане

Виктория Якимова

Министерство иностранных дел Украины, учитывая значительный общественный резонанс, провело дополнительную проверку и приняло решение об отзыве патента почетного консула в Доминиканской Республике Виктории Якимовой. Также приняты кадровые решения по дипломатическому представительству Украины в регионе.

Об этом пишет «Укринформ».

Кроме аннулирования патента консула в городе Ла-Романа, министерство инициировало возвращение в столицу посла Украины на Кубе.

«Учитывая, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, МИД осуществил дополнительную проверку всех обстоятельств и принял решение отозвать патент, в том числе с учетом открытия в Доминиканской Республике полноценного посольства Украины. Кроме того, уже принято решение о возвращении в столицу посла Украины на Кубе и осуществлены соответствующие кадровые решения в центральном аппарате», — отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что во время предварительного отбора кандидатуры Виктории Якимовой проверка, в частности, по связям с РФ, проводилась с привлечением компетентных органов Украины, и на тот момент возражений не было.

Какие функции почетного консула

В МИД напомнили об особенностях института почетных консулов. В отличие от штатных дипломатов они не находятся на государственной службе и не получают финансирование из государственного бюджета.

Институт почетных консулов предусматривает добровольную помощь в дипломатической системе. Основными критериями для назначения Виктории Якимовой были ее длительное проживание в Доминикане, наличие высшего образования, знание языков и опыт сотрудничества с посольством в организации консульских выездов и благотворительных мероприятий.

Как утверждают в МИДе, ситуация с назначением в Доминикане стала поводом для пересмотра работы всего института почетных консулов Украины. По поручению министра ведомство планирует усовершенствовать нормативные требования к таким должностям.

В ближайшее время будет проведена комплексная проверка деятельности всех почетных консульств Украины за границей. По результатам дипломатическое ведомство примет решение о целесообразности дальнейшей работы каждого конкретного представительства.

Что предшествовало

Напомним, 21 марта в Доминиканской Республике открыли офис Почетного консульства Украины, а почетным консулом назначили Викторию Якимову.

Впоследствии это назначение вызвало общественный резонанс после появления в Сети ее откровенных фотографий и старых публикаций. Пользователи также обратили внимание на фотографии с элементами русской символики, что повлекло за собой дополнительную критику.

По данным из открытых источников, Якимова родом из Одессы, имеет экономическое образование и занимается бизнесом в сфере логистического программного обеспечения.

Сама же девушка отреагировала на упреки, заявив, что не скрывает своего прошлого, а ее деятельность в должности почетного консула направлена на помощь украинцам и не предусматривает получения заработной платы.