"Голые" танцы, секс на людях и гайка на половом органе: шок-контент в Украине за 2021 год (фото, видео)

"Голые" танцы, секс на людях и гайка на половом органе: шок-контент в Украине за 2021 год (фото, видео)

Украинцы в этом году отличились шокирующими шалостями.

В течение 2021 года украинцы шокировали соотечественников своими поступками, проделками, шутками и выходками. Иногда они были бестолковыми, смешными и даже страшными.

ТСН.ua собрал смутившие и шокировавшие общество случаи.

Смелые "выходы" на публику

Трагикомическая история мимолетной любви женщины с незнакомцем в Харькове

Жительница Харькова в Сети рассказала свою трагическую историю отношений. Она познакомилась с мужчиной, занялась с ним оральным сексом, он купил ей сладости и крем для лица, а после этого сбежал. Обиженная женщина пожаловалась в полицию на изнасилование. Затем свою выходку ей пришлось объяснять правоохранителям.

"Меня никто не насиловал. Это ложный вызов. Фактически оральный секс был, но это было добровольно. Вызвала полицию из-за обиды. Мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, но убежал. А я влюбилась. Ну, как обычно", — говорит на видео женщина.

В Харькове опубликовали видео, как женщина жалуется копам, что от нее сбежал любовник

Проект "Годзилла", гуманоиды и 5G с коллайдером

В Киеве участница марша противников вакцинации шокировала своими заявлениями о том, что после вакцинации люди принадлежат компании-производителю препарата, теряют права и являются генетически модифицированными людьми.

"По документам принимающих вакцину они называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами", — рассказала антивакцинаторша.

Танец врача, заставивший краснеть

Врач из Запорожья шокировала зрителей и судей популярного талант-шоу "Украина имеет талант". Женщина вышла на сцену в черном балахоне, но когда разделась, смутила зрителей и судей — ее одежда состояла из нескольких веревок с кусочками тканей на определенных местах. Во время монтажа выступления жительницы Запорожья монтажерам пришлось прикрывать их звездочками.

Свое выступление женщина охарактеризовала "экзотик полденс".

Тем не менее врач получила четыре заветных да и прошла в следующий тур.

Немного побыл геем

В Харькове мужчина подыграл журналисту и взорвал Сеть.

На улице снимали рубрику "Горячие и жареные факты". "Ведущий" по традиции попросил одного из прохожих подыграть ему и побыть мужчиной, с которым он договорился, но тот не пришел на интервью. Интервьюер был геем, но несколько лет назад сменил свою ориентацию и стал гетеросексуалом. Прохожий согласился и ему пришлось от имени придуманного Игоря отвечать на провокационные вопросы ведущего.

Герой справился с заданием и стал звездой Сети. Его актерские способности оценили подписчики соцсетей.

"Голый" перформанс возле супермаркета

В Новониколаевке Запорожской области мужчина, который укладывал плитку возле супермаркета, неожиданно начал вести себя странно. Он устроил настоящий перформанс и напугал людей.

Он разделся, начал бегать кругом, имитировал половой акт с мусорным баком и дорожным конусом, кричал что-то непонятное и даже бросался на полицейского, который, видимо, выжидал, когда тот немного успокоится.

В одно мгновение он даже снял трусы и показал задницу правоохранителю, дальше еще немного побегал, покричал кричалки, упал на тротуар и вывалялся в грязи.

Дальше перформанс перешел во вторую стадию. Мужчина начал вести себя более агрессивно – набросился с кулаками и ударом сбил с ног правоохранителя. После этого нарушителя общественного покоя "нейтрализировали".

Под Запорожьем неадекватный мужчина устроил перформанс

Сексуальные выходки украинцев

Студенческий секс во время онлайн-лекции

В Ивано-Франковске студенты во время дистанционной лекции не выключили камеру и занялись сексом, пока преподаватель знакомила первокурсников с учебным материалом.

На видео частично видно, как пара занимается плтскими утехами. В то же время педагог, вероятно, не заметила, что происходит во время онлайн-лекции, поскольку продолжала преподавать.

Секс-оргия в Кирилловке

В курортной Кирилловке в Запорожской области в развлекательном заведении летом посетители устроили секс-оргию. Победителей ожидал приз – бутылка водки. Видео конкурса попало в Сеть.

Участники конкурса — пары из юношей и девушек, раздевались под музыку в ночном клубе и имитировали секс. Пара-победительница конкурса получила приз — бутылку водки, а заведение "черную" популярность и штраф за поддержку подобных оргий.

Секс-утехи на лестничной площадке

Во Владимире-Волынском Волынской области жители многоэтажки застучали свою соседку за секс утехами непосредственно на лестничной площадке в подъезде дома. Местные жалуются, что из-за соседки, ведущей аморальный образ жизни, они потеряли покой.

"Это было 16 часов дня. Я зашла в подъезд и услышала характерные звуки, подумала, что может дети играют. Поднимаюсь по лестнице — лежит пара и занимается сексом. Нетрезвая соседка и какой-то незнакомый мужчина. Мне нужно было пройти на 5 этаж. Пришлось переступать через них. Я сделала замечание, но они дальше свое делают", — рассказала жительница дома Ирина.

На пару любовников в полиции в конце концов составили протокол.

Занимались сексом и записывали интимное видео

В Днепре парочка устроила интим на балконе гостиницы. Одновременно один из участников параллельно успевал снимать процесс. Интим успел зафиксировать не только партнер, но и очевидцы, и его увидели тысячи.

В Днепре пара занялась сексом на балконе отелю, а мужчина успевал еще и себя снимать (видео)

Шокирующие действия

Невозмутимая продавщица из Харькова и истекавшая кровью пенсионерка

Продавщица мясного отдела в Харькове шокировала украинцев своим безразличием. Она даже не подошла к пенсионерке, которая споткнулась при входе в помещение и, падая, ударилась о витрину с товаром, а в результате получила рану на голове и начала стекать кровью.

Пенсионерка ерзала по полу, пытаясь встать, но у нее не получалось. Пока женщина лежала в крови, работница спокойно раскладывала колбасу.

В Харькове продавщица не помогла упавшей на пол женщине

Надел на половой орган гайку

В Киеве мужчина надел на свой половой орган гайку. Он был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №3.

"Медики больницы, что на улице Петра Запорожца 26, куда был доставлен пострадавший, обратились к спасателям КАРС — самостоятельно они не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой. Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", — говорится в сообщении.

Гайку с тела мужчины срезали специальной болгаркой.

Увеличила губы маслом

В Днепре медики спасали 14-летнюю школьницу, которая хотела увеличить губы и уколола себе дома укол с маслом. Девушка рассказала, что мечтала о пухлых губах, ведь ее одноклассницы уже начали ходить в салоны на инъекции красоты. Однако цена таких процедур от 3 тыс. грн., а ученица 9 класса захотела сэкономить и нашла в Интернете, как можно увеличить губы в домашних условиях. Девушка дома уколола себе в губы косметическое масло для лица. Однако уже через час после инъекции ее губа начала отекать.

Родители сразу увезли девушку в больницу. Там медики ее спасли от полной потери нижней губы. Врачи удаляли масло из губы под общим наркозом. Говорят, это было очень сложно.

Девятиклассница уколола себе масло в губы и попала в больницу | Новости Днепра

Блестящая "спецоперация" с фекалиями

В Славянске Донецкой области женщина "наказывает" соседей, подкармливающих уличных кошек. Она собирает кошачьи фекалии и подбрасывает их таким людям под дверь.

Проведение такой спецоперации, которую зафиксировали камеры наблюдения в многоэтажке, выложили в телеграмм-канале "Х* Славянск".

"Не шутите с бабушками, потому что рискуете найти у себя под дверью горсть кошачьего дерьма. На видео блестящая операция по подбрасыванию фекалий", — подписали видео его авторы.

Съемки с камер видеонаблюдений предоставил житель квартиры, под дверь которого соседка подбрасывала кошачьи экскременты. Из-за прикормки его женой уличных кошек у них с "неуловимой мстительницей" на видео произошел конфликт.

В Славянске бабушка подбрасывает фекалии под дверь соседям

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