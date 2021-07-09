Голый блондин в одном ботинке: в Кременчуге мужчина дефилировал по городу в "костюме Адама" (видео)

Голый блондин в одном ботинке: в Кременчуге мужчина дефилировал по городу в "костюме Адама" (видео)

Голого мужчину сняли очевидцы.

В Кременчуге Полтавской области обнаженный мужчина пугал прохожих. Он ходил по улицам нагишом и в одном ботинке.

Видео ню-прогулки выложили в телеграмм-канале Х * Кременчуг.

"Перегрелся на солнце", — прокомментировали видео его авторы.

После оживленного дефиле в Крюковском районе Кременчуга голого горожанина остановили охранники одного из местных заведений и заставили его одеться.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга, их сотрудники на этот вызов не выезжали.

В Кременчуге голый мужчина дефилировал спальным районом

Напомним, что в Чернигове голый водитель убегал от патрульных после ДТП. Водитель вел себя агрессивно, из-за чего его госпитализировали в психо-неврологической больнице.

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