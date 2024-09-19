Голый мужчина упал с 5-го этажа общежития в Ирпене — соцсети (видео 18+)

По словам студентов, на 4-5 этажах общежития живут переселенцы.

В Сети публикуют видео, на котором голый мужчина упал с 5-го этажа общежития профессионального колледжа НУБиП в Ирпене Киевской области.

Видео публикуют местные паблики.

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На кадрах видно, что мужчина пытался спуститься, но сорвался и упал. По словам очевидцев, мужчина жив, но получил переломы конечностей.

Как пишут телеграм-каналы, на месте происшествия врачи борются за его жизнь и оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам студентов, на 4-5 этажах общежития живут переселенцы.

Подробности инцидента выясняются.

Голый мужчина упал с 5-го этажа общежития в Ирпене - соцсети

Напомним, в Ирпене водитель маршрутки отказался везти мать погибшего.

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