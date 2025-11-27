Голый мужчина устроил "стриптиз" на АЗС и сделал неожиданное предложение оператору

В Украине осудили мужчину за дебош на заправке / © Associated Press

Реклама

Уманский горрайонный суд признал виновным местного жителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Инцидент произошел рано утром в сентябре на территории одной из АЗС города.

Подробности «утреннего шоу»

Как отмечается в постановлении суда, происшествие случилось 6 сентября 2025 года около 5:42 утра на автозаправочной станции «Сокар» по улице Независимости, 64.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение АЗС полностью обнаженным.

Реклама

«Он демонстрировал свои половые органы оператору АЗС, предлагал ей вступить в половой акт, после чего вышел из помещения и уже на территории АЗС справлял естественные потребности, чем самым совершил мелкое хулиганство», — говорится в протоколе.

Мужчина вину признал и получил штраф

Свою вину в судебном заседании мужчина полностью признал, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколе полиции.

Судья Уманского горрайонного суда Роман Пиньковский пришел к выводу, что вина мужчины доказана «вне разумного сомнения», в частности, благодаря письменным объяснениям потерпевшей и материалам видеозаписи с камер наблюдения АЗС.

На нарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен (семь необлагаемых минимумов доходов граждан) и взыскано судебный сбор в сумме 605 гривен 60 копеек.

Реклама

Напомним, в Житомире к 1 году испытательного срока приговорили студента из-за интимных отношений с несовершеннолетней девушкой