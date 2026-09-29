Гон оленей в Чернобыльском заповеднике достиг пика: животные активно соревнуются за самок

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Осенний лес в Чернобыльском заповеднике наполнился ревом благородных оленей. У животных длится период гона — время размножения, когда самцы соревнуются за самок и обозначают свои территории.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника .

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Пик активности оленей приходится на привычный для этого вида осенний период. Определить начало гона можно не только по характерному реву самцов. О нем также свидетельствуют так называемые гонные ямки — углубления в земле, которые животные оставляют с помощью копыт и рогов.

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Для специалистов период гона важен и с научной точки зрения. Наблюдая за самцами, их активностью, возрастом и размерами гаремов, исследователи могут оценивать состояние популяции и ориентировочную численность животных.

После сложной зимы

На состояние популяции оленей повлияли и непростые условия минувшей зимы. Из-за наста животным было сложнее передвигаться и добывать корм, а риск гибели от волков возрос. Дополнительную опасность представляли проволочные ограждения.

Сложная зимовка сказалась и на количестве телят. В то же время наблюдения показывают, что часть оленей вошла в период гона в хорошем физическом состоянии и имеет достаточные жировые запасы.

По данным наблюдений, в 2026 году средняя плотность оленей в заповеднике составляет чуть менее 10 животных на 1000 гектаров. Общую численность популяции оценивают примерно в 2,4 тысячи особей.

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В заповеднике заметили знакомых самцов

Во время гона этого года исследователям удалось встретить животных, которых они уже наблюдали ранее. Отдельных самцов можно узнать по характерным рогам.

Среди них — главный бык одного из гонов вблизи села Заполье. После купания в грязи его шерсть приобретает почти черный цвет. Такие процедуры являются частью поведения животных во время гона.

"Такие "ванны" помогают оленям маркировать территорию гона и оставлять информацию о себе", — отмечает специалист заповедника Сергей Жила.

Главные самцы обычно держатся в центре гона, рядом с самками и другими быками. Потому незаметно приблизиться к ним непросто. Во время рева животное тратит значительное количество энергии: бык может стоять с широко открытой пастью и высунутым языком.

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В гоне принимают участие более молодые самцы

В этом году специалисты также обратили внимание на участие в гоне средневозрастных самцов. По предварительным наблюдениям ранее такой особенности не фиксировали.

Это может указывать на конфигурации в возрастной структуре популяции. В частности, исследователи предполагают, что на нее могли повлиять потери крупных животных в условиях войны.

Самки в это время ведут себя иначе. Они гораздо больше времени тратят на питание, накапливая ресурсы перед зимой и будущей беременностью.

"А самки в этот период живут совсем другим ритмом", — рассказывает фотограф.

Особенно заметны среди них самки, которые в этом году не имели телят. Они не тратили энергию на вскармливание потомства, так что могут больше ресурсов направлять на подготовку к следующему сезону.

Напомним , в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали ксилокопу — одну из самых больших пчел Европы. Она имеет черное тело и большие крылья с фиолетово-синим бликом. В Украине этот вид считается уязвимым. Несмотря на значительные размеры, ксилокопа не представляет особой опасности для людей и обычно не проявляет агрессию без причины.

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