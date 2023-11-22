Гонение гадюк: старинный украинский обряд приобщили к Национальному перечню культурного наследия (фото)

Обряд "Гонение гадюк" теперь имеет свое место в Национальном перечне элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом говорится в Приказе Министерства №650.

Старинный обряд "Гонение гадюк" до сих пор популярен в селе Искра Великоновоселковского района Донецкой области и Нижнедуванской общине Сватовского района Луганской области. Знания и умения передаются от поколения в поколение через совместное проведение действа.

Обряд "Гонение гадюк" Фото: mcip

Что известно об обряде "Гонение гадюк"

Обряд посвящен началу Великого Поста.

"Ведь пост — это время покаяния во всех плохих поступках. Хотя обряд, скорее всего, происходит из дохристианских верований, но с принятием христианства он приобрел новые черты", — говорят специалисты.

Участники ритуала только мужчины. Они должны очистить жилище от злых духов, нищеты, бедствия, всевозможных болезней и напастей, которые называют "гадюками" и "гадами".

"В народных представлениях гады имели только негативное восприятие. Это можно увидеть в народных сказках, приметах и пословицах", — рассказывают знатоки.

В каждом доме хозяйки ждут "полазников" — тех, кто ходит от двора ко двору. Женщины готовят вкусности для гостей-полозников.

Женщина в чужой дом – к беде: что известно о поверии Великого Поста

В селе первый день Великого Поста называют "жилым понедельником". Тогда женщинам категорически запрещено ходить по соседям. Существует поверье, что в этот день женщина, когда зайдет в чужое жилище, приносит в дом беду, несчастье.

Вблизи дома ребята выкрикивают хозяев, поздравляют их с началом Великого Поста и предлагают «прогнать змей» из дома и двора. Потом хозяева благодарят ползников за проведенный ритуал, за то, что не прошли их дома, и дают гостинцы. Детям и юноше орехи, конфеты, пирожки, яблоки, а взрослым мужчинам подносят рюмку.

Завершается действо за селом в степи сожжением вспомогательного инструментария и общим ужином из того, чем угощали хозяева.

Обряд способствует единству, общению в обществе, а также передает знания и ценности от одного поколения к другому через проведение совместных подготовительных действий, вовлечение в обряд молодежи.

Напомним, от 1 сентября 2023 Украина перешла на новоюлианский календарь , поэтому даты некоторых церковных праздников изменились. ТСН.ua ранее рассказывал о Третьей Пречистой 2023 году.

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