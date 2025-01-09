"Мотивированному бойцу неинтересно бухать": журналист отреагировал на требование запрета продажи алкоголя в прифронтовой зоне

К сожалению, эта проблема существует и умалчивать ее нельзя. Потому что алкоголизм на фронте – это не только потерянные позиции.

Призыв власти Днепропетровщины запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне, чтобы остановить пьянство среди военных – это все равно, что больному гриппом вместо лечения просто запретить кашлять.

Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.

Также читайте Украинцы с правом на отсрочку должны сообщить о своем статусе ТЦК во избежание штрафов

"Ибо, по собственному опыту борьбы с аватарами могу сказать следующее: они очень изобретательны. И найдут тысячу и один способ достать бухло, даже несмотря на запрет продажи. Купят из-под полы в магазине. Закажут через возвращающихся из отпуска побратимов. В крайнем случае разживутся самогоном у местных", – отметил Гнап.

Он добавил, что "аватары" – безнадежно больные алкоголики, которых перевоспитать невозможно. И то, что им без разницы "на "задувки", на лишение "боевых" за пьянство, даже на посадку "на подвал", как это бывает в некоторых частях". По его словам, главный смысл жизни таких бойцов – только напиться.

Журналист считает, что единственное решение этой ситуации – не брать таких людей в армию.

"То есть, вместо мобилизации и бусификации наконец-то начать комплектовать войско сугубо на добровольной и профессиональной основе. Потому что мотивированному бойцу просто неинтересно бухать", — подытожил Гнап.

Напомним, военнослужащая и парамедик "Волков да Винчи" Алина Михайлова требует от местных властей Днепропетровской области немедленно ввести запрет на продажу алкоголя в 50-километровой зоне от границы с Донецкой областью.

Читайте также: