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Google выделила $15 млн на помощь Украине и сделала еще ряд полезных вещей

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Google выделила $15 млн на помощь Украине и сделала еще ряд полезных вещей

Associated Press

Компания отключила некоторые функции Google Maps в стране для обеспечения безопасности граждан.

Компания Google выделила 15 млн долл. на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.

Об этом в Сети сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Провел звонок из Google. Благодарен за поддержку Украины в очень сложное время – страшной войны с Россией", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили то, что уже сделано для Украины:

  • Компания выделила 15 млн. дол. на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
  • Включила уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
  • Отключила некоторые функции Google Maps в Украине для обеспечения безопасности граждан.
  • Автоматически усилила защиту аккаунтов Google для украинцев.
  • Борется с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

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