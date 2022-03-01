Google выделила $15 млн на помощь Украине и сделала еще ряд полезных вещей

Google выделила $15 млн на помощь Украине и сделала еще ряд полезных вещей

Компания отключила некоторые функции Google Maps в стране для обеспечения безопасности граждан.

Компания Google выделила 15 млн долл. на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.

Об этом в Сети сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Провел звонок из Google. Благодарен за поддержку Украины в очень сложное время – страшной войны с Россией", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили то, что уже сделано для Украины: