Гора Поп Иван полностью покрылась снегом и льдом: как выглядит (видео)
На горе Поп Иван зафиксирован -17°C и штормовой ветер. Спасатели просят не выходить на маршруты.
На горе Пип Иван Черногорский зафиксировано резкое ухудшение погодных условий. По состоянию на сегодняшний день температура воздуха упала до -17°C, а вершина превратилась в настоящее ледяное королевство.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Как сообщили спасатели, из-за штормового ветра, который буквально сбивает с ног, условия стали экстремальными даже для опытных специалистов. Популярные летние качели на вершине превратились в замерзшую скульптуру, напоминающую ледяной трон.
Спасатели призывают туристов быть здравомыслящими, не рисковать жизнью и отказаться от выходов в горы к улучшению погодных условий.
Что известно о непогоде в Украине
Напомним, что в ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.
В четверг, 8 января, сильная непогода парализовала дороги Украины.
В пятницу, 9 января, в Киеве ожидается значительное ухудшение погодных условий, что может привести к транспортному коллапсу и повышенному травматизму. Городские власти призывают киевлян без необходимости не передвигаться по городу и не выезжать на собственном автотранспорте.
Эксперты отмечают, что в условиях гололеда, сильной вьюги и перемета, даже опытные водители сталкиваются с повышенными рисками. Важно быть максимально внимательными, осмотрительными и взвешенными в каждом решении на дороге.