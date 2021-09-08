"Горчичный" с плесенью: в Кривом Роге женщина купила в супермаркете несвежий хлеб и шокировала соцсети (фото)

В комментариях к публикации местные пишут, что это далеко не первый подобный случай.
В Кривом Роге в одном из супермаркетов женщина купила буханку хлеба с плесенью.
Фотографии несвежего "горчичного" местная жительница загрузила в социальные сети.
Как стало известно, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных в микрорайоне Даманском. Женщина купила в магазине буханку за 11 гривен. Когда пришла домой, оторопела — внутри хлеб был с плесенью.
В социальных сетях пользователи стали делиться мыслями о том, что произошло.
- Хлеб вообще испоганился, есть невозможно.
- Я тоже такой купила на Заречном. Так что это не единичный случай.
- Аналогичной хлеб я приобрел на Соколовце за 16 гривен.
Напомним, что в одном из супермаркетов на Киевщине мышь прямо на прилавке ела пиццу. Неожиданного посетителя местные жители сняли на видео.