"Горчичный" с плесенью: в Кривом Роге женщина купила в супермаркете несвежий хлеб и шокировала соцсети (фото)

"Горчичный" с плесенью: в Кривом Роге женщина купила в супермаркете несвежий хлеб и шокировала соцсети (фото)

В комментариях к публикации местные пишут, что это далеко не первый подобный случай.

В Кривом Роге в одном из супермаркетов женщина купила буханку хлеба с плесенью.

Фотографии несвежего "горчичного" местная жительница загрузила в социальные сети.

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Как стало известно, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных в микрорайоне Даманском. Женщина купила в магазине буханку за 11 гривен. Когда пришла домой, оторопела — внутри хлеб был с плесенью.

В социальных сетях пользователи стали делиться мыслями о том, что произошло.

Хлеб вообще испоганился, есть невозможно.

Я тоже такой купила на Заречном. Так что это не единичный случай.

Аналогичной хлеб я приобрел на Соколовце за 16 гривен.

Напомним, что в одном из супермаркетов на Киевщине мышь прямо на прилавке ела пиццу. Неожиданного посетителя местные жители сняли на видео.

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