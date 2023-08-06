"Гордимся нашими героями неба": Зеленский поздравил военных с Днем Воздушных сил (фото)

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных в День Воздушных сил ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил и поблагодарил за службу и каждый боевой вылет.
Приветствие глава государства опубликовал в Telegram.
"День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины! Гордимся нашими героями неба! Уже более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый – это героизм. Каждый – это результат для Украины. Каждый – это приближение нашей победы. Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил – всем воинам-авиаторам, нашим зенитчикам, специалистам радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский также опубликовал фото военнослужащих Воздушных сил ВСУ.
Напомним, 6 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье августа. Было начато в 2007 году президентом Украины после отмены дня Войск Противовоздушной обороны. Этот род войск на территории современной Украины появился еще в 1917 году, а первые учебные заведения в Харькове, Полтаве, Чугуеве, Киеве, Чернигове и Луганске начали открываться уже с 1930 года.
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