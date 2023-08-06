"Гордимся нашими героями неба": Зеленский поздравил военных с Днем Воздушных сил (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников неба с Днем Воздушных сил и поблагодарил за службу и каждый боевой вылет.

Приветствие глава государства опубликовал в Telegram.

"День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины! Гордимся нашими героями неба! Уже более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый – это героизм. Каждый – это результат для Украины. Каждый – это приближение нашей победы. Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил – всем воинам-авиаторам, нашим зенитчикам, специалистам радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также опубликовал фото военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

День воздушных сил вооруженных сил Украины.

День воздушных сил вооруженных сил Украины.

День воздушных сил вооруженных сил Украины.

День воздушных сил вооруженных сил Украины.

День воздушных сил вооруженных сил Украины.

День воздушных сил вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье августа. Было начато в 2007 году президентом Украины после отмены дня Войск Противовоздушной обороны. Этот род войск на территории современной Украины появился еще в 1917 году, а первые учебные заведения в Харькове, Полтаве, Чугуеве, Киеве, Чернигове и Луганске начали открываться уже с 1930 года.

Читайте также: