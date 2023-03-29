"Наши слезы упадут вам на голову": митрополит Павел проклинал президента Зеленского и его семью (видео)

Также Павел заявил, что останется в Лавре до окончания судебного разбирательства.

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры.

Об этом митрополит Павел сказал в видеообращении.

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю. Они все упадут вам на голову! Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так с нами поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Потому что 220 человек братии выброшены вами на улицу", – сказал митрополит, которого в Сети в шутку называют "Паша-Мерседес" из-за якобы его любимой марки элитных авто.

Также он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы должен был принять митрополита Онуфрия и членов синода, когда они без предупреждения пришли под Офис президента.

Не обошел Павел и министра культуры Александра Ткаченко. По мнению скандального иерарха, Ткаченко "одержим буством, злобой, ненавистью и дьявольским сбешением".

"Горе вам. Бойтесь", – завершил обращение к президенту митрополит Павел.

Также он предупредил Минкульт, что монахи Киево-Печерской лавры "не намерены покидать монастырь без соответствующего решения суда и предоставления утвержденного состава комиссии по приему-передаче имущества государственному учреждению".

"Нам предложили "компромисс": уезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу Лавру, Почаевскую, и перейти" к женским монастырям", – подытожил Павел.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако сегодня верующие УПЦ МП снова собрались в Лавре. Группа поклонников Московского патриархата даже устроила громкий спор (видео).

Один из монахов УПЦ МП заявил журналистам, что "выезжать не будет, потому что пришел сюда умереть". Другой, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы".

Тем временем первый из монахов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ. В соцсетях писали, что около 80 монахов хотят следовать его примеру, но Павел со своими поклонниками запугивает и оказывает на них давление.

Митрополит Епифаний поручил архимандриту Авраамию исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ. В ответ Онуфрий разозлился на Авраамия и обвинил его в "уклонении в раскол".