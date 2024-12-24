Горела заживо: в Харьковской области мужчина облил женщину бензином и поджег

Событие произошло утром 23 декабря, в Харьковской области, в селе Башиловка Лозовского района.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, установлено, что 52-летний мужчина вместе со своей 46-летней сожительницей употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора на бытовом грунте. Мужчина схватил бутылку с бензином, стоявшую на полу, и вылил на женщину.

Также читайте В СНБО отреагировали на дерзкое заявление профессора Василенко в отношении украинских женщин

"Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области погибли трое малолетних детей, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом.

Читайте также: