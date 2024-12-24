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Горела заживо: в Харьковской области мужчина облил женщину бензином и поджег

Горела заживо: в Харьковской области мужчина облил женщину бензином и поджег

Место происшествия. / Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Событие произошло утром 23 декабря, в Харьковской области, в селе Башиловка Лозовского района.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, установлено, что 52-летний мужчина вместе со своей 46-летней сожительницей употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора на бытовом грунте. Мужчина схватил бутылку с бензином, стоявшую на полу, и вылил на женщину.

"Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области погибли трое малолетних детей, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом.

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