Горела заживо: в Харьковской области мужчина облил женщину бензином и поджег

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Событие произошло утром 23 декабря, в Харьковской области, в селе Башиловка Лозовского района.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
По данным правоохранителей, установлено, что 52-летний мужчина вместе со своей 46-летней сожительницей употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора на бытовом грунте. Мужчина схватил бутылку с бензином, стоявшую на полу, и вылил на женщину.
"Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области погибли трое малолетних детей, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом.
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