Горели автомобили с людьми: в Запорожье выросло количество жертв российского удара (фото)

Очевидец рассказал, что видел в первые минуты после атаки.

В пятницу, 6 декабря, в результате российского авиаобстрела одного из районов Запорожья погибли девять человек, а количество раненых достигло 19 человек

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Российским ударом полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины, многоэтажки и другая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Число раненых постоянно растет. По состоянию на 20:00 было известно о 19 людях, нуждавшихся в медицинской помощи, среди них двое детей в возрасте 4 и 11 лет. Парень в возрасте 23 лет в очень тяжелом состоянии.

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В Telegram-канале Запорожского городского совета опубликовали показания очевидца первых минут после атаки.

Он рассказал, что увидел, как горят автомобили с людьми, а двое мужчин лежали на обочине.

“Помог наложить турникет мужчине одному, нога была перебита. У другого – оторванные ступни. Приехали медики очень быстро, оперативно. Но "скорых" не хватало. Женщина подбежала и говорила, что все дети в крови, говорила не знает, что делать”, — вспоминал он.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в этот же день российская террористическая армия нанесла воздушный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

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