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"Горели и взрывались "одеяла с подушками": ВСУ ударили по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне (видео)

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"Горели и взрывались "одеяла с подушками": ВСУ ударили по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне (видео)

В Херсоне снова раздавались взрывы.

В ночь на 4 августа, в районе Антоновского железнодорожного моста ВСУ нанесли мощный удар.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram, опубликовав видео.

"Попадания, похоже, были не только по самому мосту, но и по "гуманитарке и минудобрениям", которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Горели и взрывались "одеяла с подушками" долго", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. ВСУ успешно отразили вражеские штурмы.

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