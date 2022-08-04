"Горели и взрывались "одеяла с подушками": ВСУ ударили по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне (видео)

В Херсоне снова раздавались взрывы.
В ночь на 4 августа, в районе Антоновского железнодорожного моста ВСУ нанесли мощный удар.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram, опубликовав видео.
"Попадания, похоже, были не только по самому мосту, но и по "гуманитарке и минудобрениям", которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Горели и взрывались "одеяла с подушками" долго", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. ВСУ успешно отразили вражеские штурмы.
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