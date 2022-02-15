Горели стена и кровать: в Ивано-Франковской области в пожаре в собственной квартире погиб мужчина

Погибшему – 60 лет.
В понедельник, 14 февраля, в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина. Сообщение о возгорании пожарные получили в 21:55.
Об этом сообщила пресс служба ГСЧС области.
"Прибыв на место, было установлено, что возник пожар стены и кровати в квартире на втором этаже двухэтажного здания, на площади 3 кв. м. Пожар самоликвидировался еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения", — сообщают чрезвычайники.
На месте пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1962 года рождения, без признаков жизни.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
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