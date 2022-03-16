Горели жилые дома и пожарные части: глава Луганской ОВА сообщил о ситуации в области

Горели жилые дома и пожарные части: глава Луганской ОВА сообщил о ситуации в области

Кафиры продолжают бить по объектам критической инфраструктуры

Сегодня войска России попали в админздание предприятия связи, люди спасены, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

"Агрессор не перестает разрушать наши дома – целые районы городов области. И пока сотрудники ГСЧС пытаются спасти людей и здания после обстрелов, россияне усиливают огонь. Зачем? Чтобы приумножить страх людей, сломать веру, прекратить работу спасателей. То есть сделать все, чтобы люди круглосуточно находились в опасности", – сказал он.

Гайдай также отметил, что пожарные, которых катастрофически не хватает на такое количество возгораний в результате вражеских обстрелов, работают пока не оказываются под открытым обстрелом, а затем возвращаются — еще и еще.

Да, в Попасной сегодня был разрушен частный дом – под завалами оказались люди. Спасателям удалось сразу спасти одного человека, однако работы пришлось приостановить из-за повторного огня россиян.

Кроме того, в Попасной повреждены здания двух пожарных частей.

Российская армия продолжает бить по объектам критической инфраструктуры – сегодня они попали в здание "Укртелекома", где спасатели работают и поныне – пламенем охвачено около 1000 квадратных метров. Всех находившихся там людей эвакуировали.

В Северодонецке в результате российского вторжения пылали дома по улицам Курчатова, Новикова, Вилесова, проспекта Гвардейского, в Сиротино.

В Рубежном – по улицам Менделеева, Советской, Химиков, Освободителей, Железнодорожной, Школьной и т.д.

Напомним, в пгт Чкаловское (Харьковская область) российские военные убили 30-летнего мужчину и угнали его машину.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Военнослужащие ВС РФ вошли в гараж 30-летнего местного жителя. Увидев мужчину, один из российских военных произвел у него выстрел из автоматического оружия. Мужчина скончался на месте.

После этого кафиры забрали у умершего телефон, деньги, завладели его автомобилем Volkswagen и скрылись.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.