"Гореть Путину в аду": жительница Херсона эмоционально отреагировала на затопление города после подрыва Каховской ГЭС

Женщина, жившая под обстрелами российских захватчиков, теперь спасается от воды, которая продолжает прибывать в город.

После подрыва российскими террористами дамбы на Каховской ГЭС город Херсон страдает от затопления. Местная жительница, которая в освобожденном в ноябре 2022 года городе жила под постоянными обстрелами окупантов, эмоционально отреагировала на очередной теракт российских агрессоров.

"Гореть Путину в аду... Тварь такая, сволочь!" — резко говорит она на видео, которое опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы в своем Instagram.

Жительница Херсона рассказала о радости херсонцев после того, как город был освобожден от российских захватчиков.

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"Нас освободили, мы уже радовались, что все наладится. А потом с той стороны [с левобережной части Херсонщины, еще находящейся под оккупацией] по нас били каждый день", — говорит она.

Но несмотря на ежедневные обстрелы российских террористов, херсонцы не хотели покидать родной город, надеясь, что во время контрнаступления ВСУ освободят остальную часть временно оккупированной территории.

"Не сумели нас добить, решили просто утопить", — жалуется жительница подтопленного города.

"Гореть Путину в аду": жительница Херсона эмоционально комментирует затопление города после подрыва Каховской ГЭС

Напомним, на левом берегу Херсонской области российские оккупационные войска оттянули свои подразделения на 5-15 км — в зависимости от уровня паводка, возникшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Это немного усложнило их возможность терроризировать правобережную часть области.

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