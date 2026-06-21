Горит нефтебаза возле Крымского моста и порт: показали последствия атаки по Керчи (видео, фото)

Атака по Керчи 21 июня / © соцмережі

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В Сети появились фото и видео последствий попадания по нефтебазе, расположенной недалеко от Крымского моста, и порта «Кавказ» в оккупированном Керчи. По состоянию на утро объекты продолжают гореть.

Последствия атаки показали OSINT-анализ ASTRA.

Как видно из видеозаписей, горит нефтебаза Керченского торгового порта на Таманской улице в оккупированной Россией Керчи. Фото опубликованы с улиц Петра Алексеева и Свердлова.

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Аналитики добавляют, что эта нефтебаза расположена менее чем в 1 км от участка соединения Керченского моста. Оккупационная армия использует ее для хранения и перевалки нефтепродуктов через Керченский пролив. Он важен тем, что топливный терминал снабжает топливом судна и обслуживает паромную переправу «Крым — Кавказ».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Кроме того, под ударом находился порт «Кавказ» на российском берегу Керченского пролива. Пожар был обнаружен с помощью спутникового сервиса отслеживания температурных аномалий NASA Firms. Этот порт принимает автомобильные и железнодорожные паромы. Он является одним из самых больших пассажирских портов в РФ.

© соцмережі

Взрывы в Керчи 21 июня — что известно

В ночь на 21 июня в районе Керчи звучала серия взрывов из-за масштабной атаки ударных БПЛА. Под ударом оказался порт, который русские войска активно используют для военной логистики и поставок на южное направление фронта.

Добавим, что ВСУ усилили удары по стратегическим объектам россиян в Крыму, в частности, по логистическим маршрутам, топливным базам и транспортным узлам, которые обеспечивают российскую группировку на оккупированном полуострове.

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