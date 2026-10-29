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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2014
Время на прочтение
2 мин

Горит весь 5-й этаж: РФ ударила дроном по общежитию ПТУ в Днепре — что известно о последствиях (фото)

В Днепре после атаки дрона загорелось общежитие профессионального училища.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Горит весь 5-й этаж: РФ ударила дроном по общежитию ПТУ в Днепре — что известно о последствиях (фото)

Днепр

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Российские войска атаковали Днепр беспилотником, попав в общежитие одного из профессионально-технических училищ. В результате удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже здания.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

По предварительной информации, люди не пострадали. В момент атаки они находились в укрытии. Это подтвердил и мэр Днепра Борис Филатов.

Днепр — удар по общежитию

Днепр — удар по общежитию

«Только что дрон попал в общежитие 17-го ПТУ. Горит весь 5-й этаж. Дети, благодаря Богу, успели спуститься в укрытие. Там не было ни одного военного», — сообщил он.

Днепр

Днепр

Как стало известно в 18.51, в Днепре пострадали две девушки 15 и 16 лет во время атаки РФ на общежитие в Днепре.

Удар по общежитию

Удар по общежитию

«У них острая реакция на стресс. Медики предоставили им всю необходимую помощь на месте», — сообщил Александр Ганжа.

Днепр

Днепр

РФ почти 40 раз атаковала Днепропетровщину: 14 человек погибли, 18 ранены

В течение 29 октября российские войска наносили удары по Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались четыре района региона. В результате атак 14 человек погибли, еще 18 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА по состоянию на 18.30.

Больше всего пострадал Днепр . В городе повреждены железнодорожный вокзал, предприятие и общежитие. По информации ОВА, 14 человек получили ранения. Шесть пострадавших, в том числе 11-летний мальчик, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Днепровском районе в результате обстрелов повреждения получили объект инфраструктуры и частный дом.

В Павлограде российские удары повредили магазин, частный дом, автомобиль и инфраструктуру. Ранения получили 40-летняя женщина и 15-летняя девочка. Они будут лечиться амбулаторно.

В Никопольщине под атаками оказались Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Там поврежден объект инфраструктуры, многоквартирный дом и хозяйственное сооружение.

Также русские войска атаковали Покровскую общину Синельниковского района. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух мужчин в возрасте 52 и 77 лет.

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