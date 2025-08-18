"Горькая пилюля" для Киева: аналитик объяснил, почему Зеленскому придется отказаться от территорий

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Киев, возможно, будет вынужден пересмотреть свои позиции по возвращению всех оккупированных территорий. Такое развитие событий предполагает встреча президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым вопросом на этих переговорах станет не столько восстановление границ, сколько гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявил Роберт Инглиш, известный аналитик CNN и директор Центра центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии.

По его словам, Трамп уже четко дал понять: Украине придется смириться с долгосрочной потерей захваченных территорий.

Реклама

«Любые иллюзии по возвращению Крыма и значительной части Донбасса исчезли. Зеленскому придется «проглотить эту горькую пилюлю» и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение — на надежных гарантиях безопасности», — подчеркнул Инглиш.

Переговоры в Вашингтоне обещают быть беспрецедентными. К ним присоединятся ключевые лидеры Европы: президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их общая цель — скоординировать помощь Киеву и разработать долгосрочную стратегию Запада.

«Сам факт того, что они все вместе и пытаются достичь общего понимания, критически важен», — отметил аналитик.

Он добавил, что главное внимание будет сосредоточено на договоренностях о безопасности Украины, не включающих членство в НАТО. Если союзники предоставят войска, а США обеспечат поставки, разведку и логистику, это создаст защиту, «очень близкую к натовской», которая может дать Украине больше, чем она имела до сих пор.

Реклама

Напомним, по мнению политолога-журналиста Виталия Портникова, встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске не приведет к новому разделу Европы. Такие прогнозы ошибочны, поскольку геополитическая ситуация сегодня кардинально отличается от времен Второй мировой войны.