Горняков с пораженной шахты подняли на поверхность — замминистра сообщил детали

Горняков с пораженной шахты подняли на поверхность / © tsn.ua

Находившиеся под землей на момент вражеского удара на одном из объектов ДТЭК шахтеры были успешно выведены на поверхность.

По предварительной информации ДТЭК ни один из работников не пострадал.

Напомним, что 19 октября РФ атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Под землей находились 192 сотрудника.

Как впоследствии в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Анатолий Корзун, к счастью, раненых среди сотрудников нет.

«Эвакуация сотрудников уже практически завершена. Осталось только 12 человек из 192-х, попавших в эту чрезвычайную ситуацию под землей. Но это люди, которые будут обеспечивать деятельность шахты. Угрозы для их жизни нет. Ситуация полностью контролируемая», — сказал Корзун.

По словам замминистра, на шахту сразу прибыли горные спасатели, оказавшие необходимую помощь. Вместе с ГСЧС был локализован и потушен пожар, возникший на трансформаторной подстанции на территории шахты.

Напомним, РФ уже в четвертый раз атакует угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

Ранее россияне ударили ракетами и дронами об энергообъекте ДТЭК «Нефтегаз». Из-за обстрелов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.