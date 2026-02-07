ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1277
Время на прочтение
1 мин

Город без тепла и воды: что происходит в Бурштыне после мощной атаки

Россия ударила ракетами и дронами по Бурштыне.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © press-centr.com

В течение утра субботы, 7 февраля, российская армия атаковала дронами и ракетами Бурштын Ивано-Франковской области. В результате комбинированного обстрела город остался без отопления и водоснабжения.

Об этом сообщил городской голова Василий Андриешин.

Янтарная теплоэлектростанция получила серьезные повреждения и пока не работает.

«Повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, никто не знает. Только приступают к разбору завалов. Ситуации точно никто не знает. Сейчас у нас нет тепла, нет воды», – подчеркнул мэр.

По его словам, холодное водоснабжение планируют возобновить в ближайшее время. Что касается тепла, то специалисты обследуют повреждения и выясняют, когда возможно его восстановление.

Заметим, что из-за российских обстрелов в Прикарпатье дополнительно ввели специальный график аварийных отключений объемом двух очередей.

Напомним, с 4 часов утра в Прикарпатье раздавались взрывы. В течение нескольких часов РФ атаковала Бурштын крылатыми ракетами и дронами. Под прицелом оказалась местная ТЭС.

Кроме того, Россия атаковала энергосеть на Прикарпатье. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применено несколько очередей графиков почасовых отключений электроэнергии, а также спецграфик. Ситуация тяжелая.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1277
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie