"Город держится": ситуация в Часовом Яру сложная, но там до сих пор остаются люди

Ситуация в Часовом Яру Донецкой области сложная. Хотя в городе отсутствуют условия для проживания, но в настоящее время там остается более 300 человек.

Об этом сообщил руководитель Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, работа по эвакуации людей продолжается. Впрочем, каждый день это становится все более опасным. Поскольку въехать в город практически невозможно.

"К сожалению, ситуация остается критической. Обстрелы города продолжаются и не утихают. От Часового Яра мало что осталось, но город держится. Даже есть люди, которые остались там жить. Трудно понять, что они там делают, и почему решили остаться", — подчеркнул Чаус.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как враг пытается по-тихому зайти. Для штурмов украинских позиций в Часовом Яру русские войска используют малые пехотные группы.

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