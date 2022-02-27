Город фактически заблокирован врагом: Волноваха на грани гуманитарной катастрофы

Люди постоянно находятся в подвалах.

Волноваха, которую уже вторые сутки бомбит российская армия, оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, "равняют с землей". От обстрелов пострадали дома и объекты инфраструктуры. Вражеский снаряд попал в ЛОР-отделение и женскую консультацию городской больницы.

"Люди постоянно находятся в подвалах. Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет электричества и возможности его восстановить", — подчеркнул Кириленко.

Глава ОГА обращается в международные гуманитарные организации с призывом о помощи городу: "Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу".