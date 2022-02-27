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Город фактически заблокирован врагом: Волноваха на грани гуманитарной катастрофы

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Люди постоянно находятся в подвалах.

Волноваха, которую уже вторые сутки бомбит российская армия, оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, "равняют с землей". От обстрелов пострадали дома и объекты инфраструктуры. Вражеский снаряд попал в ЛОР-отделение и женскую консультацию городской больницы.

"Люди постоянно находятся в подвалах. Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет электричества и возможности его восстановить", — подчеркнул Кириленко.

Глава ОГА обращается в международные гуманитарные организации с призывом о помощи городу: "Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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