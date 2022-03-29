Город, который не победить: в Харькове местные жители вместе с коммунальщиками убирают улицы от завалов (видео)

Город, который не победить: в Харькове местные жители вместе с коммунальщиками убирают улицы от завалов (видео)

Горожане вместе разбирают завалы.

В Харькове местные жители вместе с коммунальщиками не сидят сложа руки. Они принялись убирать родной город от последствий разрушений.

Видео сплоченной работы выложили в Сети.

На кадрах видно, как работы по уборке продолжаются у городского совета. Обычные горожане присоединились к коммунальщикам и вместе расчищают улицы Харькова.

"Коммунальные службы Харькова активно убирают город. Интересно, что огромное количество харьковчан, которые просто проходят мимо, предлагают свою помощь и становятся работать рядом. Этот город не победить!", — подписали видео его авторы.

Напомним, что исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове снова попала под российские обстрелы. В результате, здания и инфраструктура, расположенные на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения.