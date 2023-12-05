Город, который выстоял: ко Дню Вооруженных сил Украины телеканал 2+2 покажет спецпроект об обороне Харькова

За время полномасштабного вторжения Харьков доказал, что является восточным форпостом для всей Украины.

В среду, 6 декабря, в 21:50 на телеканале 2+2 состоится премьера документального проекта "Форт Харьков" о защите самого крупного прифронтового города. Именно оно, несмотря на преимущество вражеских сил, постоянные обстрелы и бомбардировки, смогло сорвать российский блицкриг.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Проект "Форт Харьков"

Больше о проекте

Документальный проект "Форт Харьков" реконструирует ключевые события и бои за Харьков в 2022 году, в ходе которых украинцам удалось остановить наступление россиян и оттеснить вражеское войско. Зрители услышат эксклюзивные комментарии защитников, активистов, волонтеров и гражданских о своем вкладе в оборону города, самые драматические моменты сражений и личную мотивацию бороться.

Проект "Форт Харьков"

"Прежде всего цель нашего проекта – рассказать миру о преступлениях российской армии и показать украинских героев, которые самоотверженно противостояли захватчикам. Факты и истории, которые нам удалось зафиксировать во время съемок, развенчивают кремлевский миф "Харьков – это российский город", который пропагандисты транслируют "В начале 2022 года Харьков доказал, что он не просто украинский город, он является восточным форпостом для всей Украины", — комментируют авторы проекта.

О вызовах первых дней вторжения, планирования контрдействий и подробности спецопераций, изменивших ход полномасштабной войны, расскажут полковник ВСУ, руководитель Сил обороны Харькова Сергей Гузченко, председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов, руководитель Управления СБУ в Харьковской области Александр Куц и руководитель Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Проект "Форт Харьков"

На основе свидетельств очевидцев команда проекта вместе с видеодизайнерами графически смоделировала ход решающих боев за город.

В чем феномен обороны Харькова, как украинские военные разбивали колонны российских оккупантов, какую роль в защите города сыграли гражданские и на какие подвиги пришлось идти воинам ВСУ, чтобы остановить захватчиков, узнайте в документальном проекте "Форт Харьков".

Проект был снят продакшеном "Банк Идей" при поддержке Украинского культурного фонда. Режиссер: Владимир Сидько.

На съемках проекта "Форт Харьков"

Смотрите документальный проект "Форт Харьков" в среду, 06 декабря, в 21.50 на телеканале 2+2.

Обращаем внимание, что 06 декабря, в 14:15, телеканал 2+2 покажет спецвыпуски информационно-познавательного проекта "Потерянный мир", посвященные украинским героям, которые на передовой и в тылу приближают нашу победу. После этого, в 17:15, в эфире 2+2 выйдет документальный фильм Максима Хотиленко "Властелины неба" об отваге и самопожертвовании военных летчиков, защищающих украинское небо.

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