"Город любознательных людей": в Мелитополе двое детей поочередно пробовали лед на крепость и провалились (видео)

Детям удалось выбраться из ледяной воды.

В Мелитополе Запорожской области под лед поочередно провалились двое детей. Сначала в ледяной воде оказался один мальчик, его достали, дальше лед на крепость попробовал еще один, и тоже провалился.

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Видео выложили в Сети.

По информации фейсбука-сообщества, случай произошел в Мелитополе.

"Мелитополь – город любознательных людей", — лаконично подписали видео его авторы.

На кадрах видно, как на лед водоема вышел мальчик и стал стучать по нему ногой, пробуя его на крепость. После нескольких таких попыток лед не выдержал, и он по шею оказался в воде. Другие дети поспешили на помощь и любопытного мелитопольца вытащили на поверхность.

Один из очевидцев происшествия через несколько секунд после этого тоже решил убедиться, что его знакомый случайно оказался в воде. Он начал топтаться на льду и тоже оказался в воде.

Напомним, что в Николаевской области автомобиль взлетел в воду, 82-летний водитель не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности.

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