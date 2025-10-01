Оккупанты снова целили по энергетике, Славутич остался без света / © ТСН

В среду 1 октября российская армия ударила по подстанции в городе Славутич Киевской области. В результате атаки в городе исчезло электроснабжение.

Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев.

«Плохие новости сегодня. Есть попадание в подстанцию 330. Город без электропитания. Последствия уточняются», — сообщил он.

В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий пожара. Энергетики в свою очередь пытаются перейти на другие источники питания.

«Резерв водоканала, вода будет по часам. Следите за объявлениями. Будет питание на системы связи», — сказал мэр Славутича.

В городе разворачивают пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны и приготовить еду.

Отметим, что юридически Славутич подчинен органам власти Киевской области, хотя находится на территории Черниговской области, то есть эксклав Киевской области. Он является исключительным административно-территориальным случаем в Украине.

Славутич на карте

В свою очередь глава Черниговской ОВА проинформировал, что вследствие вражеского удара по энергообъекту, в части громад Черниговщины также отсутствует электроснабжение.

«Соответствующие службы работают над восстановлением», — добавил он.

Напомним, что 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказалось более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.