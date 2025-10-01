- Дата публикации
Город на Киевщине и часть Черниговщины полностью без света после удара РФ — детали
Город Славутич и часть Черниговской области в блэкауте после российской атаки по подстанции.
В среду 1 октября российская армия ударила по подстанции в городе Славутич Киевской области. В результате атаки в городе исчезло электроснабжение.
Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев.
«Плохие новости сегодня. Есть попадание в подстанцию 330. Город без электропитания. Последствия уточняются», — сообщил он.
В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий пожара. Энергетики в свою очередь пытаются перейти на другие источники питания.
«Резерв водоканала, вода будет по часам. Следите за объявлениями. Будет питание на системы связи», — сказал мэр Славутича.
В городе разворачивают пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны и приготовить еду.
Отметим, что юридически Славутич подчинен органам власти Киевской области, хотя находится на территории Черниговской области, то есть эксклав Киевской области. Он является исключительным административно-территориальным случаем в Украине.
В свою очередь глава Черниговской ОВА проинформировал, что вследствие вражеского удара по энергообъекту, в части громад Черниговщины также отсутствует электроснабжение.
«Соответствующие службы работают над восстановлением», — добавил он.
Напомним, что 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказалось более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.