Город остался без света и связи: что известно о последствиях мощной атаки на Сумы

Ночью против 17 сентября в Сумах раздалось более десяти взрывов. Из-за удара РФ в городе горят подстанции, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщают корреспонденты Радио Свободы.

Сейчас в Сумах работают всего несколько светофоров. Нет электроэнергии и связи. В результате ударов вода подается с пониженным давлением. В связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах сегодня не будут курсировать троллейбусы. Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания,

По информации местных властей, обошлось без пострадавших. Кроме объектов критической инфраструктуры повреждено несколько дачных домов.

Известно, что ночью армия РФ также атаковала Конотоп. Там произошло попадание на одном из предприятий. Город тоже без света и связи.

Днем 17 сентября в Сумах произошла серия мощных взрывов. Мониторинговые каналы информировали об ударах баллистики.

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