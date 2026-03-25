Город остался без света после атаки: Россия снова ударила по энергетике

Утром кафиры атаковали объекты энергетики на Черниговщине.

Елена Капник
Отключение света. / © Associated Press

Российская армия утром 25 марта снова атаковала объект энергетики. В городе Славутич на Черниговщине (административно подчиненном Киевской области) возникли масштабные отключения света.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«После утренней атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света — около 21 тысячи жителей», — сообщил чиновник.

По его словам, в городе критическая инфраструктура была переведена на резервные источники питания, а соцзаведения функционируют на генераторах. Славутич снабжен теплом и водоснабжением, доступ к связи и Интернету есть. Работают Пункты несокрушимости.

Сегодня российские войска несколько раз атаковали энергетику Черниговской области. В частности, на рассвете был поврежден объект в Черниговском районе. В результате было обесточено около 150 тысяч абонентов в районе и Чернигове.

Кроме того, поврежден энергообъект в Нежинском районе. Без света осталось 62 тысячи абонентов в Нежинском, Новгород-Северском и Прилуцком районах.

Заметим, что территориально Славутич расположен в Черниговской области. Однако юридически он подчинен органам власти Вышгородского района Киевщины.

