Город открыт для всех: мэр Ровно извинился за свои слова о том, что "вывезет ромов в Закарпатье"

Мер Ровно заявил, что правоохранители борются с нарушителями, но все это безрезультатно, поскольку "попрошайничество официально не запрещено".

Городской голова Ровно Александр Тетяк извинился за свое заявление о том, что "упакует всех ромов в автобус и вывезет в Закарпатье". Он заявил, что его слова были эмоциональными из-за многочисленных жалоб жителей города на попрошаек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Александр Третьяк отметил, что в городе сложная ситуация из-за попрошаек и лиц, нарушающих общественный порядок. Он добавил, что правоохранители борются с ними, но все это безрезультатно, поскольку "попрошайничество в Украине официально не запрещено".

"Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Поэтому каждого, кто будет нарушать закон, ждет наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески ", — написал мэр города Ровно.

При этом Третьяк добавил, что "Ровно — открыто для всех, но его обязанность, как городского головы, защищать жителей общины".

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании заявил, что из города в Закарпатье, полиция должна вывезти всех ромов, нарушающих общественный порядок. После высказывания городского головы получили огласку. Посольство США в Украине назвал это ущемлением ромов и призвало украинских чиновников не забывать о правах человека. После скандала на мэра Ивано-Франковска открыли уголовное производство через вражеские выражения.

В свою очередь цыгане подали в суд на мэра Ивано-Франковска за "расистские высказывания".

Впоследствии Марцинкив после скандального заявления об ромах встретился с ними и пообещал помощь.

Выслать всех ромов: на мэра Ивано-Франковска открыли уголовное производство из-за враждебных высказываний

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