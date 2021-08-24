"Город патриотов": в Днепре десятки детей развернули 50-метровый флаг Украины (фото)

На смотровой площадке собрались сотни местных жителей.
В Днепре на смотровой площадке в парке им. Тараса Шевченко развернули 50-метровый флаг Украины.
Об этом пишет издание "Информатор".
Во время празднования Дня Независимости в парке состоялся флешмоб, в рамках которого горожане развернули сине-желтый символ свободы. Держали его воспитанники одного из детских центров.
"10 лет назад детский юношеский центр основал акцию "Днепр — город патриотов". Уже 10 лет мы разворачиваем этот флаг, который мы очень ценим. Это мероприятие — маленькая капля нашей гордости", — отметили организаторы мероприятия.
Напомним, что в Днепре по случаю Дня Независимости Украины возле областной администрации устроили праздничную ярмарку.