"Город патриотов": в Днепре десятки детей развернули 50-метровый флаг Украины (фото)

На смотровой площадке собрались сотни местных жителей.

В Днепре на смотровой площадке в парке им. Тараса Шевченко развернули 50-метровый флаг Украины.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Во время празднования Дня Независимости в парке состоялся флешмоб, в рамках которого горожане развернули сине-желтый символ свободы. Держали его воспитанники одного из детских центров.

"10 лет назад детский юношеский центр основал акцию "Днепр — город патриотов". Уже 10 лет мы разворачиваем этот флаг, который мы очень ценим. Это мероприятие — маленькая капля нашей гордости", — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, что в Днепре по случаю Дня Независимости Украины возле областной администрации устроили праздничную ярмарку.

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