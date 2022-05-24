"Город превратился в кладбище": в Мариуполе на завалах нашли около 200 разлагающихся тел

"Город превратился в кладбище": в Мариуполе на завалах нашли около 200 разлагающихся тел

В Мариуполе, почти уничтоженном оккупантами государства-террористки России, продолжают обнаруживать тела погибших жителей.

Во время разборки завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 на проспекте Мира в подвале нашли около 200 тел погибших. Все они с высокой степенью разложения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, местные жители отказались собирать и упаковывать тела погибших. В свою очередь, российское МЧС покинуло место работ.

"Тела погибших остались на месте. Из-за частично разобраных завалов вонь слышна почти во всем квартале", — говорится в его сообщении.

Кроме того, в городе фактически остановлен процесс перезахоронения со дворов многоэтажек. По словам Андрющенко, одна из причин – введение работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "Ритуал" из Донецка. Ведь для официального бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в морг.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Надо сказать, что тело погибшего только найдено, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище. ", – написал Андрющенко.

Напомним, мариупольские городские власти опубликовали список предателей и коллаборантов, которые сотрудничают с российскими оккупантами, в частности, они были корректировщиками огня. Это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".

Читайте также: