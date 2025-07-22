Город-призрак в Донецкой области: что происходит в Покровске, который ежедневно интенсивно атакует враг

Покровск / © Associated Press

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В Покровске Донецкой области до сих пор остается 1413 жителей. Инфраструктура в городе разрушена, ведь оккупанты непрерывно готовят из разных видов оружия.

Об этом рассказал руководитель городской военной администрации Сергей Добряк.

Российские войска уже почти месяц интенсивно атакуют Покровскую общину управляемыми авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами. Чиновник говорит, что в городе не осталось ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен.

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"Критическая инфраструктура вся разрушена, социальная инфраструктура вся разрушена. Также многоэтажки, особенно на въезде от города, где 1-2 км осталось до города, разрушено почти все", - рассказал Добряк.

Эвакуация из города продолжается - хоть с каждым днем она становится все более опасной.

По словам Добряка, из-за обострения ситуации безопасности завезти продукты в Покровск почти невозможно, поэтому магазины в ближайшие дни будут закрываться. Глава МВА призывает людей ехать из города "пока есть возможность, потому что может и окно возможности закрыться".

Как сообщали военные, наступление россиян на Покровск продолжается. Однако информация врага о начале активного штурма города не соответствует действительности. Россияне пытаются продвинуться к северу от Покровска-Константиновка. Там же сосредоточено больше всего российских сил и средств.

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Заметим, что 19 июля вражеские диверсионные группы прорвались в Покровск. До сих пор идет их ликвидация. По информации DeepState, россияне воспользовались тем, что в одной из бригад банально кончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах. Через село Зверево оккупанты проникли в самый город.

Дата публикации 21:52, 21.07.25 Количество просмотров 272 Засада на Силы обороны в Покровске