"Город-призрак": в Сети показали фото заброшенного засекреченного объекта в Днепре

Объект когда-то защищал воздушное пространство над городом и ЮМЗ.

В Сети показали фото раньше засекреченного заброшенного командного пункта зенитно-ракетных дивизионов в Днепре.

Свежие снимки опубликовал Вячеслав Швец в Facebook.

Объект находится в западной части города, в лесу за микрорайоном Сухачевка. Он был одним из семи дивизионов с ракетными комплексами С-300, которые когда-то защищали воздушное пространство над городом и Южным машиностроительным заводом.

Во времена, когда командный пункт был засекречен, на картах его обозначали как пионерский лагерь. Однако местные жители знали, что его там быть не может – огромные башни радиолокационных установок были видны издалека. В начале 90-х годов башни исчезли, но остались здания и военная техника. По информации из разных источников, лагерь охраняли до 2014 года или охраняют до сих пор.

На территории военной базы сохранились ангары, гаражи для автомобильной техники, склад, бывшая котельная, подземный склад и другие здания. На свежих фото видно, что объект "умирает" и напоминает город-призрак Припять.

Напомним, что украинский блоггер сравнил фото Чернобыля до трагедии в 1986 году и сегодня. Он показал, как природа забирает себе эту местность.

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